Америка заявляет о нежелании западных стран допускать мирных переговоров России и Украины

Брэдли Девлин, который является обозревателем TAC, заявил, что реакция Запада на падение украинских ракет в Польше лишний раз доказывает, что Киеву просят все, конечно, кроме мирных переговоров с Российской Федерацией. Сообщает LENTA.RU.

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Автор упомянул, что сразу после инцидента, который произошел в Польше, Зеленский стал обвинять во всем российские власти. И тем самым пытался выпросить помощь у западных стран. Журналист также упомянул, что президент Украины помимо всего прочего требовал применить пятую статью устава НАТО.

Журналист рассказал, что позже выяснилось, ракеты, которые упали на Польшу, вследствие чего погибло два гражданина, были украинскими. Даже после этого Варшава заявила, что будет продолжать помогать Киеву. Обозреватель объяснил, что Йенсону Столтенбергу, Генсеку НАТО, после этого пришлось выворачиваться наизнанку лишь бы оправдать данный инцидент.

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18 ноября из заявлений Белого дома стало понятно, что Зеленского к мирным переговорам США не толкает. Американские власти считают, что украинский лидер должен самостоятельно принять решение о готовности к переговорам. В Пентагоне говорят о возможном диалоге России и Украины, который может состояться зимой.