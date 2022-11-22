Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле разговоров о возможной второй волне частичной мобилизации нет.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Дмитрий Песков, который является официальным представителем Кремля, сообщил, что российскими властями не обсуждалась тема, касательно второй волны частичной мобилизации. Сообщает LENTA.RU.

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На сегодняшний день обсуждений на эту тему не было, заявил Песков. И все же представитель Кремля добавил, что говорить за Минобороны Российской Федерации не будет.

Сергей Шойгу, который занимает пост министра обороны, выступил с докладом и доложил Владимиру Путину, что 28 октября частичная мобилизация завершена. Было набрано триста тысяч военных, цель частичной мобилизации была выполнена. 21 сентября начали проводить комплексные мероприятия по призыву мобилизованных граждан Российской Федерации.

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Военным ведомством уже сообщалось ранее, что четыреста мобилизованных десантников были отправлены на Украину для военной спецоперации. Эти мобилизованные военные были направлены в тыловую часть не сразу, а после прохождения соответствующей военной подготовки, которая проводилась в Ульяновской области на полигоне ВДВ.