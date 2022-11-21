Издание The New York Times подтверждает, что видеозапись с расстрелом российских пленных под Макеевкой подлинная.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Американская газета подтверждает, что убийство российских военнопленных, зафиксированное на видеозаписи, совершили украинские военные силы. Сообщает издание LENTA.RU.

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Издание The New York Times сообщает, что под Макеевкой было расстреляно около одиннадцати россиян. Украинскими бойцами было совершено преступление, заснятое на камеру. В данное время видеозапись распространяется в соцсетях.

Рохини Хаар из организации «Врачи за права человека», являющийся доктором и медицинским советником, указал, что солдаты, которые оказались в плену, являются некомбатантами, то есть выведенными из военного строя. Военные Украины стреляли в полностью обезоруженных солдат Российской Федерации, а затем просто оставили их, не пытаясь оказать помощь.

К гражданам «вне боя» согласно основам международного права относят тех, кто не может выполнить боевые обязанности, не способен защититься, остался обезоруженным, в бессознательном состоянии или попал в плен.

Украиной в 2000 году был подписан законопроект Международного уголовного суда. В данном документе отображается следующее, ранение выведенного из строя солдата или убийство, считается серьезным нарушением международного уровня.

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Подробности данного инцидента начинают подробно изучать в управлении верховного комиссара по правам человека Всемирной Организации. Данное расследование и подробное изучение видеозаписи с убийством российских военнопленных призвала начать Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине.