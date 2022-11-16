Сообщается, что найденные на месте обломки «не имеют ничего общего с российским оружием».

Минобороны России опровергает сообщения о нанесении ударов по территории Польши российскими ракетами и называет это "преднамеренной провокацией, направленной на эскалацию ситуации". Сообщает ТАСС.

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Минобороны Российской Федерации во вторник выступили с объявлением о том, что на польско-украинской границе не было ударов ракетами. Министерство называет провокацией сообщение, появившееся из официальных источников и масс-медиа Польши.

Провокация была намеренной, считают в ведомстве. Провоцирующие сообщения исходили со стороны польских масс-медиа. СМИ утверждают, что на населенный пункт Пшеводув упали ракеты российского производства, вот только это не так. На самом деле такой провокационный ход необходим для обострения обстановки. Российское Министерство также заявило, что никакие удары по приграничным территориям Польши и Украины со стороны Российской Федерации не наносились.

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Минобороны подчеркнуло, что фото с обломками, опубликованные польскими масс-медиа, сделанные на месте происшествия, отношения к российским ракетам не имеют.