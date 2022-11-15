Российские войска уничтожили украинские пункты управления военными силами, места скопления войск Украины, уничтожена бронетехника. Сообщает 1tv.ru.
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На огненных позициях ликвидировали восемьдесят два украинских артиллерийских подразделения. Появилась подробная информация о продолжении операции в Павловке. Колоссальные потери несут украинские формирования, около полторы тысячи убитых военных и множество сожженной боевой техники.
Игорь Конашенков, занимающий пост официального представителя российского оборонного ведомства, заявляет, что во время военных действия за Павловку военные силы России смогли уничтожить приблизительно тридцать бронированных машин, двенадцать украинских танков, вертолет Ми-8, два самолета Су-25 и до 1400 военнослужащих Украины. Вместе с тем войсками России было уничтожено шесть орудий артиллерии, двадцать пять автомашин и двадцать восемь беспилотников.
Российские военные продолжают наступление.