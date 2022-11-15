Генассамблеей ООН принято постановление о необходимости возмещения ущерба Киеву и всей Украине. Сообщает LENTA.RU.
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За принятие данной резолюции проголосовало 94, на заседании оказалось 73 воздержавшихся. 14 стран, включая Багамы, Китайскую Народную Республику и Россию, проголосовали против. Инициаторами такого голосования помимо Канады и Нидерландов были Гватемала с Украиной.
Василий Небензя, занимающий пост постоянного представителя Российской Федерации при Всемирной организации, объявил на заседании, что данная резолюция Генассамблеи с юридической стороны является ничтожной.
Константин Косачев, находящийся на посту вице-спикера Совфеда РФ, абсолютно согласен с российским дипломатом. В своем заявлении он подчеркнул, что авторы постановления всего на всего пытаются придать видимость легитимности своим противоправным действиям для последующего изъятия, ареста и дальнейшего использования российских активов как им заблагорассудиться.
Леонид Слуцкий, на данный момент является лидером ЛДПР, а также занимает пост главы международного комитета Госдумы, акцент поставил на том, что данная резолюция является легализацией неприкрытого грабежа, который благодаря авторам проекта собираются производить на межгосударственном уровне. Таких полномочий для требования каких-либо репараций у Генассамблеи просто нет, заявил он.