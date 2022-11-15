Киев разозлился, услышав заявление американского генерала Милли о возможности переговоров с Россией.

Чиновников Украины разозлило заявление Марка Милли о возможности мирных переговоров с Российской Федерацией.

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Недавно Милли выдвинул предположение о том, когда могут произойти переговоры. Тогда переговоры, как он считал, должны были состояться зимой. Вот только потом он добавил, что, если диалог провалится или не сможет состояться, Америка продолжит помогать Украине и будет поставлять вооружение. Сообщает издание LENTA.RU.

Теперь же американские власти заверяют Владимира Зеленского, что остановка боевых действий, которая как ожидается, произойдет зимой, совсем не будет означать подготовку к диалогу в ближайшее время.

Госдеп США продолжает готовить почву для диалога, который как ожидали должен состояться в будущем. В Америке появились противоречивые мнения касательно таких шагов. Большинство в Пентагоне уверены, что возможность переговоров появится зимой.

Помощник американского президента Салливан попробовал донести до Зеленского мысль о необходимости задуматься о реальных позициях на переговорах с российским руководством. Вашингтон посоветовал Украине показать открытость к идее переговоров.

Французское издание Le Figaro сообщает о раздражении киевского руководства, касательно возможности переговоров с Российской Федерацией. В издании Zaxid отметили, что Запад посылает отнюдь не утешительный сигнал украинской власти, с требованием больше не делать каких-то громких заявлений и считаться с реалиями сегодняшнего дня.

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Валерий Залужный, занимающий пост главнокомандующего ВСУ, сказал, что военные не будут подчиняться никаким компромиссным договоренностям Киева с Москвой. Российские военные обязаны оставить всю украинскую территорию и это единственное условие для переговоров, заявил он.