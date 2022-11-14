Александр Грушко, занимающий пост заместителя МИД Российской Федерации, ответил на требование западных стран о выведении российских военных сил с украинской территории для налаживания контакта с Украиной и заявил, что это неприемлемо. Сообщает издание "МОСКВА24".
реклама
Данные условия считаются невозможными. Владимир Путин уже несколько раз заявлял, что российское руководство готово к диалогу, вот только переговоры должны учитывать реалии сегодняшнего дня.
Салливан недавно советовал украинскому президенту продумать более реальные позиции на мирных переговорах с Российской Федерацией. Призывал киевское руководство к открытости о самой идеи мирных переговоров.
Давид Арахамия, занимающий пост депутата Верховной рады, до этого возглавлял делегацию на встрече с российским руководством для проведения переговоров, не исключает, что следующий диалог произойдет лишь в 2023 году.
24 февраля президент Российской Федерации объявил о начале спецоперации в Донбассе. Глава России подчеркнул, что оккупировать территорию Украины власти Российской Федерации не планируют.