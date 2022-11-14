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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
Президент России несколько раз заявлял, что Россия готова к диалогу, вот только переговоры должны учитывать реалии сегодняшнего дня.
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Александр Грушко, занимающий пост заместителя МИД Российской Федерации, ответил на требование западных стран о выведении российских военных сил с украинской территории для налаживания контакта с Украиной и заявил, что это неприемлемо. Сообщает издание "МОСКВА24".

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Данные условия считаются невозможными. Владимир Путин уже несколько раз заявлял, что российское руководство готово к диалогу, вот только переговоры должны учитывать реалии сегодняшнего дня.

Салливан недавно советовал украинскому президенту продумать более реальные позиции на мирных переговорах с Российской Федерацией. Призывал киевское руководство к открытости о самой идеи мирных переговоров.

Давид Арахамия, занимающий пост депутата Верховной рады, до этого возглавлял делегацию на встрече с российским руководством для проведения переговоров, не исключает, что следующий диалог произойдет лишь в 2023 году.

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24 февраля президент Российской Федерации объявил о начале спецоперации в Донбассе. Глава России подчеркнул, что оккупировать территорию Украины власти Российской Федерации не планируют.

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#россия #украина #политика #военная операция на украине #спеоперация на украине #мирные переговоры
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ахахаxа
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дрг всу посмотреть просто вошли,там дорог нет.Вот как войдут войска регулярные,тогда и пиши об этом
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Lurker-beta
15:37
кому нужен 7600 при такой цене на АМ5+память? хотя согласен, чего ждать, zen3 вполне себе норм. 5800x3d и можно вставить в старую мать. А вот если у вас нет ам4.. то я бы подождать 7*00x3d
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Asmodeus
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