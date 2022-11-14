Президент России выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом, случившимся минувшей ночью в Стамбуле.

Владимир Путин принес глубочайшие соболезнования главе Турции. В центральном районе Стамбула минувшей ночью произошел взрыв. Сообщает издание "МОСКВА24".

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Президент России передал слова поддержки и сочувствия всем семьям погибших. Путин пожелал поскорее выздороветь всем раненным и пострадавшим.

В итоге взрыва, который случился на центральной пешеходной улице Стамбула 13 ноября, 6 человек погибло, пострадавшими и ранеными оказался 81 человек. Российских граждан среди пострадавших не было.

Турецкие власти заявили, что это террористический акт. Во время теракта пострадали и погибли люди. Турецкие власти сообщают что уже известно о подозреваемой, которая свершила данный теракт. Как только женщина, просидевшая на скамейке около 45 минут, встала, произошел взрыв. Взрывное устройство, находящееся сначала в руках подозреваемой женщины, а затем рядом, могло взорваться само по себе, либо благодаря дистанционному запуску.

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвиняет в причастности к теракту Рабочую партию Курдистана. На сегодняшний день по делу задержано 46 человек.