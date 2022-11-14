Агентство Bloomberg, ссылаясь на Вашингтон, сообщает, что президент Америки во время переговоров с председателем Китая, которые будут проходить на саммите G20, постарается искоренить конфликт Америки и КНР, связанный с Тайванем. Сообщает издание Газета.RU.
реклама
Американский лидер постарается разрешить ухудшающуюся ситуацию в американо-китайских взаимоотношениях. Президент США будет стараться минимизировать неправильные толкования и риск появления новых ошибок в отношении этих двух стран. Джо Байден прекрасно понимает насколько взаимоотношения с Китаем важны для Америки во многих аспектах.
Bloomberg также отмечает, что организованная встреча американского лидера и председателя Китайской Народной Республики позволит улучшить отношения между странами. Предполагаемая встреча может продолжиться около двух часов. На предстоящей официальной встрече Байден не будет говорить о ценах на нефть из России.
До этого агентство AFP сообщало, что Джо Байден на этой важной встрече собирается возобновить переговоры и поговорить об установке системы сдержек и противовесов с Си Цзиньпином.