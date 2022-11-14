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Владимир Путин внес поправку в закон о лишении приобретенного гражданства за действия против России
Президент Российского Федерации внес в Госдуму пакет поправок, касательно лишений российского гражданства.
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РИА Новости сообщили, что президентом России, Владимиром Путиным, внесены поправки в государственный закон, касательно вопроса лишения гражданства Российской Федерации. Сообщает издание LENTA.RU.

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Рассмотренным и принятым 5 апреля законопроектом, предполагающего лишать российского гражданства лиц, изъявивших такое желание, за фальсификацию документов, за преступную деятельность, обращенную против государства, и за преступность террористического характера. 

При совершенном действии, которое создает угрозу безопасности российского государства, несмотря на срок давности совершенного преступления и даты фактического совершения противозаконного действия, гражданство Российской Федерации могут прекратить, говориться в поправке российского президента.

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Данное постановление собираются принять независимо от сроков давности совершенного угрожающего действия, направленного против государства Российской Федерации. Наличие фактического нарушения будут устанавливаться сотрудниками ФСБ. Предлагается вносить данную поправку в законопроект отдельной статьей.

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#россия #путин #лишение гражданства
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