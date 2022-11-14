Американское издание WSJ, ссылаясь на политиков, сообщило, что на встрече Салливан, который занимает пост помощника американского президента по национальной безопасности, решил посоветовать президенту Украины обдумать реалистичность позиции на мирных переговорах с российской стороной. Сообщает издание LENTA.RU.
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Америка предлагает Киеву стать открытыми к вопросу о возможности мирного диалога.
Америка уверяет, что приближающийся зимний сезон будет переломом в конфликтной ситуации на Украине. Чиновники думают, что через несколько недель или месяцев мирные диалоги станут возможными.
Издание отметило, что США вместе с союзниками начинают беспокоиться о том, что, поддерживая украинскую сторону, их вооружение, как и их запасы, могут быстро истощиться.
10 ноября Зеленским было заявлено, что мирные переговоры с российским руководством могут быть возможны, для такого диалога он открыт, при условии, что РФ готова к миру. Восстановление справедливости было одним из основных условий президента Зеленского.
Алексей Чепа высказал свое мнение о заявлении Зеленского и сообщил, что мирные переговоры, конечно же необходимы, московское руководство готово к ним, вот только возобновление переговоров на данный момент будет зависеть от ситуаций, складывающихся на фронте.