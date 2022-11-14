Президенту Украины предложили подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией

Американское издание WSJ, ссылаясь на политиков, сообщило, что на встрече Салливан, который занимает пост помощника американского президента по национальной безопасности, решил посоветовать президенту Украины обдумать реалистичность позиции на мирных переговорах с российской стороной. Сообщает издание LENTA.RU.

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Америка предлагает Киеву стать открытыми к вопросу о возможности мирного диалога.

Америка уверяет, что приближающийся зимний сезон будет переломом в конфликтной ситуации на Украине. Чиновники думают, что через несколько недель или месяцев мирные диалоги станут возможными.

Издание отметило, что США вместе с союзниками начинают беспокоиться о том, что, поддерживая украинскую сторону, их вооружение, как и их запасы, могут быстро истощиться.

10 ноября Зеленским было заявлено, что мирные переговоры с российским руководством могут быть возможны, для такого диалога он открыт, при условии, что РФ готова к миру. Восстановление справедливости было одним из основных условий президента Зеленского.

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Алексей Чепа высказал свое мнение о заявлении Зеленского и сообщил, что мирные переговоры, конечно же необходимы, московское руководство готово к ним, вот только возобновление переговоров на данный момент будет зависеть от ситуаций, складывающихся на фронте.