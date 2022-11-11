Американский лидер прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине, и сказал, что, если Россия выведет свои войска, стороны смогут договориться. Сообщает издание LENTA.RU.
реклама
Бельгийский сенатор выступил с заявлением и сказал, что Европа отказывается идти на поводу у разжигающей военный конфликт Америки. Ален Детекс призывает пересмотреть взгляды на политические отношения Российской Федерации и Украины. Он посоветовал Европейским странам отказаться от жесткой линии, которой на данный момент придерживается украинский президент Зеленский. Политик призывает Евросоюз к переговорам с московским руководством для раздела украинских территорий.
Из заявления Буякевича, занимающего пост заместителя представителя РФ при ОБСЕ, стало известно, что страны Запада не собираются соглашаться на дипломатические переговоры для урегулирования конфликтной ситуации на Украине.
Бен Уоллес, в свою очередь, объявил, что Северная Европа будет продолжать помогать Киеву до тех пор, пока военные силы России не покинут украинскую территорию.
Владимир Зеленский же, отказавшийся от переговоров с российским руководством в сентябре, недавно заявил, что переговоры возможны.