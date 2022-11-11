«Газпромом» оценен ущерб после диверсионных взрывов, произошедших на газопроводе. Компания заявляет, что инцидент лишь усугубил ситуацию энергетического рынка. Данное заявление было опубликовано на корпоративном ресурсе «Газпрома». Сообщает издание LENTA.RU.
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События нынешнего года указали на высочайшую значимость природных энергетических ресурсов для всего человечества. Кроме газа, спрос увеличился на другие природные ресурсы, такие как нефть, уголь.
Произошедшие на газопроводах события только усугубили ситуацию мирового рынка. Считают специалисты «Газпрома». На сегодняшний день в приоритетности доступность энергетических ресурсов, как и их безопасность.
Уровень расхода газа по всему миру будет только увеличиваться с каждым годом. Показатели расхода в 2040 году могут превзойти уровень 2021 года на двадцать процентов.
О сильнейших разрушениях газопровода узнали в сентябре. Затем выяснили, что утечка начала проявляться вследствие зафиксированных взрывов. В «Газпроме» добавили, что большая протяженность газопровода заполнена морской водой.