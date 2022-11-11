Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Президент Украины Владимир Зеленский опровергает свой отказ от переговоров с Российской Федерацией
Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Лидер Украины выступил с заявлением о возможных переговорах с Москвой. Владимир Зеленский также отметил в своем интервью для канала CNN, что больше не закрыт для диалога, если сама Россия готова к мирным переговорам. Сообщает издание LENTA.RU.

реклама

Зеленский считает наиважнейшим условием восстановление справедливости, вот только аналогичных заявлений со стороны Российской Федерации не появлялось.

Официальный представитель МИД, 9 ноября заявила, что Москва готова начать диалог с Киевом, учитывая реалии, сложившиеся на сегодня. Мария Захарова добавила, что российское руководство ранее не говорило об отказе переговоров с руководством Украины, вот только Москва призывает учитывать сложившуюся ситуацию за текущий год.

Зеленским были выдвинуты условия для возможности переговоров с РФ. 8 ноября лидер Украины выдвинул требование о возмещении всех убытков, причинённых во время спецоперации. Кроме этого потребовал вернуть территориальную целостность страны. Президент Украины добавил к своим требованиям получение гарантий, что спецоперация больше никогда не повторится.

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В сентябре Владимир Зеленский официально заявил, что проводить переговоры с Российской Федерацией не будет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #спеоперация #переговоры
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В России стартовали продажи процессоров Intel Core i5-13600K нового 13-го поколения — цены удивляют
Италия объявила о прекращении поставок вооружения на Украину
Минобороны РФ завершает создание спутниковой системы космической разведки "Лиана"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Артиллеристы ВС РФ протестируют экзоскелеты для подноса снарядов
6
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
69
В России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти — смотрим цены
27
Астрофизики обнаружили снимки сверхновой, сделанные всего через шесть часов после взрыва
3
В России стартовали продажи процессоров Intel Core i5-13600K нового 13-го поколения — цены удивляют
26
Не все видеокарты NVIDIA одинаково хороши – какие модели не стоит брать даже если есть лишние деньги
7
Китайские инженеры создали первую рабочую систему из дронов-камикадзе, способных объединяться в рой
+
Почему Binance уничтожила биржу FTX – закон джунглей в мире Китов и мелких рыбёшек рынка криптовалют
4
Ученые MIT совместно с Samsung создали камеру, которая позволяет видеть сквозь стены
2
Пираты взломали новую игру God of War Ragnarok
4
ВВС США успешно испытали боевой стелс-беспилотник XQ-58 Valkyrie
11
Геймеры выбирают процессоры AMD – Ryzen 7 5800X/Ryzen 5 5600X стали оптимальными для игровой сборки
4
Микрон предоставил план, согласно которому чипы на архитектуре RISC-V, выйдут в 2023 году
6
Названы предполагаемые даты презентации и начала продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
20
PCI-SIG изменит спецификации разъема 12VHPWR
9
Украинские майнеры вынуждены отключать фермы из-за перебоев электричества
+
Китай вербует экс-офицеров НАТО, предлагая в 5 раз большую зарплату
3
Предварительный список из 87 смартфонов Xiaomi, претендующих на прошивку MIUI 14 на Android 13
+
MediaTek представила новую флагманскую систему-на-чипе для Android устройств Dimensity 9200
1
Ценники более десятка моделей RTX 4080 от ASUS, MSI, ZOTAC, PNY и Gigabyte опубликованы ритейлером
16

Популярные статьи

Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
28
В Иране создали гибрид дрона-камикадзе и реактивной ракеты Saqr-1
24
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
230
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный 3D принтер за 250 долларов и другие
4
Получаем бесплатные монеты EtherMail и ранний доступ к почтовому ящику на Ethereum
5
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
92
История NFT пузыря — картинок за миллионы долларов
9
Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L
7
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
11
О людях, потерявших половину мозга в детстве, но сохранивших 90% когнитивных способностей
8

Сейчас обсуждают

Тихон Вергентьев-Михайлов
09:59
от 105 000 рублей, вангую.
Ценники более десятка моделей RTX 4080 от ASUS, MSI, ZOTAC, PNY и Gigabyte опубликованы ритейлером
Тихон Вергентьев-Михайлов
09:56
правильно по сути говоришь. прибавляем два нуля, то есть считаем без-ндсовый доллар в сша к его продажи в рф как 90 к 1. Рекомендованная цена до НДС 1200 баксов, с учётом всей логистики налоговов и т...
Ценники более десятка моделей RTX 4080 от ASUS, MSI, ZOTAC, PNY и Gigabyte опубликованы ритейлером
RangerXP
09:55
Верно, ошибся на $100. Получается больший разрыв в ценниках: 700 против 1200. Надеюсь что выход более дешевых продуктов от АМД вернет Хуана (+ всю упомянутую цепочку) на землю.
Ценники более десятка моделей RTX 4080 от ASUS, MSI, ZOTAC, PNY и Gigabyte опубликованы ритейлером
Бариска Барискин
09:55
Иран крут, а мог бы, как российские буржуа - строить по три храма и яхте в день и всё у него было бы иначе.
В Иране создали оружие из будущего Saqr-1 – многоцелевая ракета с функцией дрона-камикадзе
Бариска Барискин
09:54
Этот комплекс будет также бесполезен, как и десяток Хаймарсов преданных ранее.
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
Бариска Барискин
09:52
Вот же Иблис демонический! Нацист! Наркоман из ада!
Президент Украины Владимир Зеленский опровергает свой отказ от переговоров с Российской Федерацией
Sergiu Bunacalea
09:48
Как всегда напрямую купил , без посредников. В случае гарантии верну товар обратно , займет много времени , но тем не менее. Я живу не в России.
В России стартовали продажи процессоров Intel Core i5-13600K нового 13-го поколения — цены удивляют
Тихон Вергентьев-Михайлов
09:48
жадность всей цепочки, в том числе TSMC, которая делает новые чипы этой серии. Инфляция тоже есть, но не такая и сильная. Кстати цена RTX 3080 была 700$... Цена RTX 3090 была 1500$.
Ценники более десятка моделей RTX 4080 от ASUS, MSI, ZOTAC, PNY и Gigabyte опубликованы ритейлером
NOFX
09:46
А какая гарантия то на проц нужна? У него два состояния: Работает и не работает.
В России стартовали продажи процессоров Intel Core i5-13600K нового 13-го поколения — цены удивляют
NOFX
09:42
Для настоящего овера это же в кайф :) Воткнул и забыл это не дня нас.
В России стартовали продажи процессоров Intel Core i5-13600K нового 13-го поколения — цены удивляют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем