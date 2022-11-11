Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией.

Лидер Украины выступил с заявлением о возможных переговорах с Москвой. Владимир Зеленский также отметил в своем интервью для канала CNN, что больше не закрыт для диалога, если сама Россия готова к мирным переговорам. Сообщает издание LENTA.RU.

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Зеленский считает наиважнейшим условием восстановление справедливости, вот только аналогичных заявлений со стороны Российской Федерации не появлялось.

Официальный представитель МИД, 9 ноября заявила, что Москва готова начать диалог с Киевом, учитывая реалии, сложившиеся на сегодня. Мария Захарова добавила, что российское руководство ранее не говорило об отказе переговоров с руководством Украины, вот только Москва призывает учитывать сложившуюся ситуацию за текущий год.

Зеленским были выдвинуты условия для возможности переговоров с РФ. 8 ноября лидер Украины выдвинул требование о возмещении всех убытков, причинённых во время спецоперации. Кроме этого потребовал вернуть территориальную целостность страны. Президент Украины добавил к своим требованиям получение гарантий, что спецоперация больше никогда не повторится.

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В сентябре Владимир Зеленский официально заявил, что проводить переговоры с Российской Федерацией не будет.