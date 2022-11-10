Исходя из доклада Управления Соединенного Королевства, отвечающего за финансовые санкции, замороженных российских активов на сентябрь 2021 год набралось на 50,7 миллиардов долларов.Сообщает издание ТАСС.
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Великобритания сразу после начала спецоперации на Украине начала замораживать все российские активы. Всего таких активов насчитывают на общую сумму 20,95 миллиардов долларов или 18,39 миллиардов фунтов.
Такая информация стала известна из доклада Королевского Управления по осуществлению финансовых санкций.
В документации помимо этого говориться, что на сентябрь 2021 года замороженные российские активы оценены 50,7 миллиардов долларов или в 44,5 миллиарда франков. OFSI также подчеркнуло, что размеры остальных существующих активов, которые заморожены Великобританией из-за санкционного режима против других стран, составляют 14,13 миллиардов долларов или 12,4 миллиардов фунтов.