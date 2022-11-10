Запад продолжает расшатывать действующие международно-правовые нормы ради своих интересов, на прочность проходит проверку система международного права. Такими словами начал приветственную речь Сергей Лавров, направленную участникам на 65 ежегодном собрании Российской ассоциации международного права. Сообщает издание ТАСС.
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Министр подчеркнул, что на сегодняшний день система международного права проверяется на прочность. Коллективный Запад помимо ревизии действующей международно-правовой нормы и деструктивной попытки расшатывания системы ради своих корыстных геополитических интересов начал использовать нелегитимные санкции в одностороннем порядке. Цель такого поведения западников, которые настойчиво продолжают продвигать неоколониальную концепцию "порядка, который основывается на правилах", идейно-политическое прикрытие собственных шагов агрессии. При этом на практике применение таких "правил" идет против фундаментальных принципов Устава ООН, включая суверенное равенство государств.
Глава дипведомства убежден, что дискуссия собрания должна поспособствовать объединению сил юристов-международников "в интересах развития международно-правовых мыслей и формированию справедливой многополярной архитектуры мироустройства".