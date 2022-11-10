9 ноября Рамзан Кадыров прокомментировал принятое решение отвести военные силы РФ в Херсонской области, сказал, что это было не легким, но стратегически грамотным шагом. Сообщает издание ТАСС.
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Глава Чечни опубликовал информацию о том, что российским генералом Суровикином был сделан правильный выбор, который помог спасти жизни многих солдат. Он решил, что бессмысленных жертв ради громких заявлений быть не должно. Город Херсон считается одним из наиболее сложнейших участков. На данной территории невозможно урегулировать подвоз боеприпасов и невозможно сформировать крепкий тыл.
Кадыров утверждает, мнение о том, что Херсон "сдали" неверно. Генерал решил сберечь своих солдат и вместе с тем занять наиболее выгодные позиции. Помимо этого, в самой местности достаточно сложно вести бои.
Шойгу, сразу после предложения Суровикина, приказал отводить военные силы с правобережья Днепра на левый берег. Генерал отметил, что военные РФ с успехом отбивали атаку Украины. По словам Суровикина, мирные жители, которые хотели эвакуироваться, в количестве 115000 человек были эвакуированы.