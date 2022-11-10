Президент Америки выступил со словами о том, что Вашингтон отказывается в создании бесполетной зоны. Также Байден отметил, что США не будут заниматься поставкой РСЗО HIMARS. Сообщает издание ТАСС.
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Не все просьбы, поступающие от президента Украины Зеленского, выполняются американской администрацией. Америка отказывает и не собирается создавать бесполетную зону над украинской территорией. Не будут поставляться и реактивные системы HIMARS и снаряды большой дальности. Из заявления Джо Байдена стало ясно, что Америка не собирается начинать третью мировую войну.
Лидер США также добавил, что Америка не предоставит Украине РСЗО HIMARS и ракеты с дальностью, превышающей 965 километров. Он не хочет, чтобы войска Украины начали бомбить Россию.
Американский президент добавил, что они продолжат поставлять необходимые средства для защиты, Вашингтон хочет убедиться в том, что Украина может себя защитить.
Байден также усомнился, что при получении контроля над Палатой представителей Конгресса Америки республиканцы полностью откажут Украине в финансировании для вооружения.