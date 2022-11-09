Система определит состояние пользователя по нескольким сообщениям и скорректирует освещение для того, чтобы его успокоить.

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Нейросеть определяет настроение и самочувствие людей, исходя из нескольких сообщений, чтобы подобрать освещение, которое сможет успокоить и ободрить хозяина.

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Специалисты из России создали систему способную распознать настроение, опираясь на тон переписки пользователя. Такой новостью поделилось издание ТАСС.

Для создания нейросети решено было совместить адаптивное освещение с работой цифрового ассистента. Пользователь отправляет помощнику в отдельном приложении сообщения, ведет диалог с людьми, отвечает на вопросы короткого опроса, а обученная система, изучает все эти сообщения и определяет его настроение. Система корректирует уровень освещения, меняет цветовую температуру в комнате либо какой-то определенной зоне, чтобы улучшить самочувствие человека.

Умная нейросеть может определить настроение проанализировав несколько сообщений. Система может уравновесить психоэмоциональный фон человека. Она также может настроить человека на рабочий лад.

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Разработчиками данной нейросети было выявлено, что на работоспособность можно повлиять, изменяя уровень освещения. При грамотной настройке, можно избавить пользователя от чувства тревоги и раздражительности.