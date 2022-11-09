Нейросеть определяет настроение и самочувствие людей, исходя из нескольких сообщений, чтобы подобрать освещение, которое сможет успокоить и ободрить хозяина.
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Специалисты из России создали систему способную распознать настроение, опираясь на тон переписки пользователя. Такой новостью поделилось издание ТАСС.
Для создания нейросети решено было совместить адаптивное освещение с работой цифрового ассистента. Пользователь отправляет помощнику в отдельном приложении сообщения, ведет диалог с людьми, отвечает на вопросы короткого опроса, а обученная система, изучает все эти сообщения и определяет его настроение. Система корректирует уровень освещения, меняет цветовую температуру в комнате либо какой-то определенной зоне, чтобы улучшить самочувствие человека.
Умная нейросеть может определить настроение проанализировав несколько сообщений. Система может уравновесить психоэмоциональный фон человека. Она также может настроить человека на рабочий лад.
Разработчиками данной нейросети было выявлено, что на работоспособность можно повлиять, изменяя уровень освещения. При грамотной настройке, можно избавить пользователя от чувства тревоги и раздражительности.