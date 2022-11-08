Гибрид HELMI-LUMI является примером распространения квантовых технологий, приносящих пользу не только в науке, но и в таких областях, как образование и информационно-пропагандистская деятельность.

VTT, CSC и Университет Аальто соединили суперкомпьютер LUMI в базе данных CSC в Каяани с квантовым компьютером HELMI VTT в здании Micronova в Отаниеми, которое является частью исследовательской инфраструктуры OtaNano в кампусе Аальто. Работа была выполнена в рамках Финской инфраструктуры квантовых вычислений FiQCI. Сочетание LUMI и HELMI, называемое гибридными вычислениями, увеличивает вычислительную мощность обоих и предлагает исследователям уникальную возможность проводить на нем совершенно новую науку.

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Делая квантовые вычисления и квантовые алгоритмы более доступными для всех исследователей, гибрид HELMI-LUMI является примером распространения квантовых технологий, приносящих пользу не только в науке, но и в таких областях, как образование и просветительская деятельность.

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Гибридная инфраструктура в настоящее время проходит пилотный конкурс, по которому исследователи из финских университетов и исследовательских организаций, включая Aalto, могут подать заявку на ее использование. Цель состоит в том, чтобы представить гибрид широкой аудитории и заставить исследователей экспериментировать с ним.