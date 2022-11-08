Alibaba и стартап Biren Technology корректируют спецификации, чтобы соответствовать экспортному контролю.

Передовые полупроводниковые компании корректируют спецификации, чтобы соответствовать экспортному контролю. Biren Technology и Alibaba специально замедляют работу собственных микросхем, чтобы таким образом избежать попадания под санкции Вашингтона.

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Такой выход из положения нашли китайские разработчики, чтобы появилась возможность продолжать сотрудничество с компанией TSMC по производству микросхем. Условия санкций гласят, что в Китайскую Народную Республику не могут экспортироваться микросхемы со скоростью, превышающей 600 Гбайт/с.

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Biren в данный момент указывает на своем сайте для модели BR100 скорость передачи данных - 576 ГБ/с, до это параметр был другим - 640 ГБ/с. Такой ход, по мнению аналитиков, нужен для продолжения сотрудничества с компанией-производителем TSMC. И все же власти Америки могут заблокировать эту возможность, искусственное замедление не дает абсолютных гарантий, что чип при дальнейшей работе не будет включаться на полную.