Medibank впервые обнаружил необычную активность в своей сети 12 октября. Затем компания начала дополнительное расследование, которое подтвердило нарушение. До сих пор неизвестно, как долго до этого киберпреступники могли обладать доступом к системам Medibank.
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Сообщается, что в общей сложности они украли около 200 ГБ данных. Это довольно большая цифра, и было бы необычно не заметить экспорт столь важных данных.
Однако в данном случае преступники использовали какой-то алгоритм сжатия, чтобы минимизировать размер файла данных. Это могло позволить извлечь данные и остаться менее заметным, либо использовалось разделение данных на более мелкие пакеты.
Исполнительный директор Medibank Дэвид Кочкар сказал, что запрос о выкупе не будет оплачен, и «внесение любого платежа увеличит риск вымогательства для наших клиентов и подвергнет их большему риску».
Он сказал, что это решение согласуется с рекомендациями экспертов по кибербезопасности и правительства Австралии.
На самом деле это разумное решение. Даже если выкуп будет выплачен, это не гарантирует, что киберпреступники не будут использовать украденные данные для других злонамеренных целей или не предпримут дальнейших атак на Medibank.
Правоохранительные органы всего мира выступают против выплаты выкупа. Однако в контексте здравоохранения бывают опасные для жизни ситуации, например, во время дистанционной операции, когда выбора может и не быть.