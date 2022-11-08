Московский суд выиграл дело, теперь YouTube обязан снять блокировку с аккаунта Первого канала, плюс ко всему ограниченный доступ должен быть снят и с других аккаунтов Российской Федерации.
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Блокировка «Документальное кино», «Новости на Первом», канала «Минута славы», «Вечерний Ургант», аккаунта «Первый канал» и «Пусть говорят» была признана арбитражным московским судом незаконной.
Судебное решение гласит, компании Google необходимо снять ограничения с вышеперечисленных аккаунтов. Невыполнение судебного решения приведет к выплате неустойке Первому каналу.
Данное решение подлежит обжалованию.
Видеохостинг помимо всех вышеперечисленных российских аккаунтов заблокировал и другие аккаунты СМИ. Блокировке были подвержены НТВ, «Россия 1», РБК, аккаунт ТНТ, «Пятый канал», «Русское радио», «Известия», РЕН ТВ и другие. В итоге заблокированными оказались 54 российских аккаунта, как сообщил Роскомнадзор.