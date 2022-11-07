Юрий Бородавко, являющийся тренером российской сборной по лыжам, высказал свое мнение о спортсменах, меняющих гражданство, и назвал их предателями. Об этом сообщил «Чемпионат.com».
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Бородавко также отметил, что никогда не понимал таких людей и не собирается понимать. По мнению специалиста, эти атлеты предатели и круглые сироты, которые остались без Родины и без родителей. Он считает, что таких спортсменов никто не будет ждать в другой стране.
Тренер сборной России также добавил, что в получении иностранного паспорта большинству россиян отказывают. При этом документы поданы и определенный статус получен. Он добавил, что такие граждане не нужны никому.
Ранее сообщалось, что Владислав Голдин полузащитник «Црвены Звезды» задумывался о смене паспорта на сербский. 31 октября спортсмен подчеркнул, что это были просто мысли.