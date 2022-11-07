Значительно увеличился товарооборот между Россией и Китаем

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

За нынешний год товарообращение Китайской Народной Республикой с Российской Федерацией увеличилось до $153,938 миллиардов.

реклама

Издание ТАСС, ссылающегося на главное китайское управление таможней, заявило, что продажи товаров и услуг двух стран увеличилась и достигла рекордных 153,938 миллиардов долларов и это на 33 процента выше.

Таможня утверждает, что экспортируемые товары из КНР только за 10 последних месяцев достигли 59,596 млрд долларов, то есть продажи стали больше на 12,8%. А вот импорт товаров из России был увеличен на 49,9% и составляет 94,342 млрд долларов.

Эксперты, постоянно следящие за продажами товаров из Китая, ранее объявляли, что к лету продажи китайских телевизоров увеличились практически вдвое.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Китайская Народная Республика прекратила инвестирование в Российскую Федерацию в июле в рамках программы «Один пояс — один путь».