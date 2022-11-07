За нынешний год товарообращение Китайской Народной Республикой с Российской Федерацией увеличилось до $153,938 миллиардов.
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Издание ТАСС, ссылающегося на главное китайское управление таможней, заявило, что продажи товаров и услуг двух стран увеличилась и достигла рекордных 153,938 миллиардов долларов и это на 33 процента выше.
Таможня утверждает, что экспортируемые товары из КНР только за 10 последних месяцев достигли 59,596 млрд долларов, то есть продажи стали больше на 12,8%. А вот импорт товаров из России был увеличен на 49,9% и составляет 94,342 млрд долларов.
Эксперты, постоянно следящие за продажами товаров из Китая, ранее объявляли, что к лету продажи китайских телевизоров увеличились практически вдвое.
Китайская Народная Республика прекратила инвестирование в Российскую Федерацию в июле в рамках программы «Один пояс — один путь».