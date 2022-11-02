Экономическая зона аэропорта Чжэнчжоу в Центральном Китае, где тайваньский технологический гигант Foxconn управляет огромным заводом, в среду перешла на семь дней «статического управления».

Китайские власти в среду заблокировали территорию вокруг крупнейшего в мире завода по производству iPhone после того, как рабочие покинули предприятие, чтобы избежать вспышки вируса и связанных с этим ограничений.

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Все люди, кроме добровольцев по профилактике Covid и основных работников, «не должны покидать свои места жительства, кроме как для прохождения тестов на Covid и неотложной медицинской помощи», заявили в среду официальные лица экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу в центральном Китае.

Этот шаг был предпринят после того, как на прошлой неделе в китайских социальных сетях появились изображения, на которых люди убегают с объекта, управляемым тайваньским технологическим гигантом Foxconn, где работают сотни тысяч человек.

Сотрудники жаловались в Интернете на плохие условия и вынуждены были бежать с завода пешком, чтобы избежать транспортных бордюров Covid.

Китай является последней крупной экономикой, приверженной стратегии нулевого Covid, сохраняющей внезапные блокировки, массовые тестирования и длительные карантины в попытке искоренить возникающие вспышки.

Но новые варианты проверили способность местных властей гасить вспышки быстрее, чем они могут распространяться, в результате чего большая часть страны живет под постоянно меняющейся мозаикой ограничений Covid.

Районная администрация в городе Чжэнчжоу в среду заявила, что все предприятия должны будут работать удаленно, и только «основным предприятиям» в районе будет разрешено продолжать работу, не уточняя при этом, какие предприятия подпадают под эту категорию.

На улицах разрешено движение только санитарным машинам и тем, кто доставляет предметы первой необходимости.

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Местное правительство сообщило, что более 600 000 жителей района должны будут сдавать анализы на нуклеиновые кислоты каждый день, предупредив, что оно будет «решительно пресекать все виды нарушений».