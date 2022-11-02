Китайские власти в среду заблокировали территорию вокруг крупнейшего в мире завода по производству iPhone после того, как рабочие покинули предприятие, чтобы избежать вспышки вируса и связанных с этим ограничений.
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Все люди, кроме добровольцев по профилактике Covid и основных работников, «не должны покидать свои места жительства, кроме как для прохождения тестов на Covid и неотложной медицинской помощи», заявили в среду официальные лица экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу в центральном Китае.
Этот шаг был предпринят после того, как на прошлой неделе в китайских социальных сетях появились изображения, на которых люди убегают с объекта, управляемым тайваньским технологическим гигантом Foxconn, где работают сотни тысяч человек.
Сотрудники жаловались в Интернете на плохие условия и вынуждены были бежать с завода пешком, чтобы избежать транспортных бордюров Covid.
Китай является последней крупной экономикой, приверженной стратегии нулевого Covid, сохраняющей внезапные блокировки, массовые тестирования и длительные карантины в попытке искоренить возникающие вспышки.
Но новые варианты проверили способность местных властей гасить вспышки быстрее, чем они могут распространяться, в результате чего большая часть страны живет под постоянно меняющейся мозаикой ограничений Covid.
Районная администрация в городе Чжэнчжоу в среду заявила, что все предприятия должны будут работать удаленно, и только «основным предприятиям» в районе будет разрешено продолжать работу, не уточняя при этом, какие предприятия подпадают под эту категорию.
На улицах разрешено движение только санитарным машинам и тем, кто доставляет предметы первой необходимости.
Местное правительство сообщило, что более 600 000 жителей района должны будут сдавать анализы на нуклеиновые кислоты каждый день, предупредив, что оно будет «решительно пресекать все виды нарушений».