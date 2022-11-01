В предложенном законопроекте четко прописан размер штрафа и срок лишения свободы для уклонившихся от мобилизации граждан РФ.

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Депутат Валеев огласил каким будет размер штрафа и срок всем тем, кто получил повестку, но уклонился от мобилизации.

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По сообщению одного из авторов закона, гражданину Российской Федерации должны вручить повестку, чтобы в силу вступил закон об ответственности.

Всех получивших повестку официально и уклонившихся коснется уголовная ответственность. С данным заявлением выступил Эрнест Валеев, участвовавший в создании соответствующего закона.

Российскими депутатами подготовлена вся необходимая документация. Уклонившихся ожидает лишение свободы до 5 лет, принудительные работы до 5 лет и выплата штрафа 200000-500000 рублей.

«Известия» сообщают, что в создании закона участвовали Василий Пискарев со своими заместителями, Виктор Бондарев и Андрей Картаполов. Из заявления Валеева понятно, что законопроект готов для внесения в Госдуму, привязки к завершившейся мобилизации нет. Парламентарий подчеркнул, что мобилизации не было в стране с 1941 года, именно поэтому большинство законопроектов не работали.

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На сегодняшний день известно, что 218000 российских призывников проходят боевые ученья, остальные 82000 находятся на территории проведения спецоперации.