Jelly 2E — это новый смартфон от производителя Unihertz, который, несмотря на свои компактные размеры и очень низкую цену, должен понравится пользователям своим широким набором функций.
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Смартфон на базе 4-ядерного процессора MediaTek Helio A20 MT6761, который был представлен еще в 2018 году. Объем оперативной памяти Jelly 4E составляет четыре гигабайта, встроенной памяти — 64 гигабайта.
Jelly 2E, который весит всего 110 граммов, оснащен аккумулятором емкостью 2000 мАч, при этом время автономной работы во время воспроизведения музыки оценивается производителем в девять с половиной часов.
Unihertz Jelly 2E должен стать доступным за 170 долларов.