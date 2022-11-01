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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Производитель Unihertz представил новый ультракомпактный смартфон Jelly 2E
Производитель Unihertz представил свой компактный смартфон Jelly 2E по цене 170 долларов.
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Jelly 2E — это новый смартфон от производителя Unihertz, который, несмотря на свои компактные размеры и очень низкую цену, должен понравится пользователям своим широким набором функций.

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Смартфон на базе 4-ядерного процессора MediaTek Helio A20 MT6761, который был представлен еще в 2018 году. Объем оперативной памяти Jelly 4E составляет четыре гигабайта, встроенной памяти — 64 гигабайта. 

Jelly 2E, который весит всего 110 граммов, оснащен аккумулятором емкостью 2000 мАч, при этом время автономной работы во время воспроизведения музыки оценивается производителем в девять с половиной часов. 

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Unihertz Jelly 2E должен стать доступным за 170 долларов.

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#unihertz jelly 2e #компактный смартфон
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