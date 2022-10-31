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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Xiaomi представила 12-миллиметровый тонкий ультрабук-трансформер Book Air 13 с сенсорным экраном
Совершенно новый Book Air 13 от Xiaomi представляет собой тончайший легкий ультрабук.
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Толщина цельного корпуса из алюминия 12 мм. Ультрабук представлен с высокопроизводительной начинкой, включая яркий сенсорный OLED-экран.

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Роскошный ультрабук Book Air 13 весом 1,2 кг, компания Xiaomi выпустила с корпусом выполненном в белом цвете с сочетанием золотых вставок по краям.

Несмотря на компактность корпуса, Xiaomi Book Air 13 оснащен аккумулятором, емкость которого 58,3 Втч. Батарея способна продлить время работы ультрабука до 12,3 часов.

Сенсорный дисплей с трансформируемым шарниром может превратить ультрабук в большой планшет.

Производитель Xiaomi установил на компьютер 13,3-дюймовый OLED-дисплей, разрешение которого 2880x1800 пикселей. 

Для ультрабука были использованы современные процессоры Intel, Core i5-1230U или Core i7-1250U в зависимости от модификации. Ультрабук поставляется с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. 

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В Китае цена нового трансформера около 825 евро. 

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#xiaomi book air 13 #ультрабук xiaomi
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