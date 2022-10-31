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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Дополнительный экран NexPad для ноутбуков поступил в продажу за $249
Такой дисплей, по словам производителя, должен повысить уровень производительности и благоприятно сказаться на осанке пользователя, который работает за компьютером.
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NexPad выпустил новый дополнительный экран, который был разработан специально для ноутбуков и за счет увеличения площади экрана способен повысить уровень производительности.

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Разрешение дополнительного дисплея NexPad 1920x1080 пикселей с диагональю 12 дюймов. Пользователи могут вводить данные на NexPad пальцами, поскольку дисплей поддерживает сенсорный ввод.

Встроенные магниты позволяют прикреплять NexPad к соответствующим ноутбукам. В результате площадь экрана ноутбука расширяется вверх, тем самым дополнительный дисплей располагается выше прямо на уровне глаз, что позволяет улучшить осанку во время работы.

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Стоимость дополнительного экрана NexPad составляет 249 долларов.

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#nexpad #дополнительный экран
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