OnePlus выпустила самый лучший телефон складной модели.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Компания OnePlus выпустила устройство с уникальным форм-фактором и, кажется, это лучший складной смартфон на рынке. К сожалению, складная модель будет продаваться только в Китае.

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Oppo Flip N, похоже, до сих пор находится в разработке. Форм-фактор, вероятно, похож на Motorola Razr 2022. Есть перспектива значительно большей батареи.

Ожидается ли глобальный прорыв в области складных устройств с Oppo Flip N?

В Германии OnePlus Oppo просто нужно прояснить несколько патентных и лицензионных проблем с Nokia. И несмотря на возможные намеки на судебные процессы в других странах, группа продолжает продавать свои Android-смартфоны по всему миру. Исключением является Oppo Find N, который произвел неизгладимое впечатление своим особым типоразмером. Но дочерняя компания BBK хочет продавать эту складную модель только в своей стране.

Oppo хочет выиграть и превзойти все складные устройства, включая недавно представленный Huawei P50 Pocket, с гордыми 4300 мАч. Кстати, известно стало и про диагональ складного внутреннего дисплея, которая указывается как 6,8 дюйма и разрешение 2520 x 1080 OLED-пикселей. Однако настоящим убийственным аргументом является двойная основная камера на задней панели.

Складная модель с мощной основной камерой

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По словам производителя, пользователей ждет 50-мегапиксельная основная камера с 1/1,56-дюймовым датчиком изображения IMX766 от Sony. Также имеется 8-мегапиксельный датчик изображения IMX355 за сверхширокоугольным объективом с полем зрения 120 градусов. Есть 32-мегапиксельная фронтальная камера в перфорированном дизайне. К сожалению, ни о начале продаж, ни о цене не сообщается.