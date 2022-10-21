Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Soundcore VR P10 - наушники для виртуальной реальности
Anker выпустила беспроводные игровые наушники Soundcore VR P10.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

Компания Anker разработала наушники-вкладыши специально для гарнитуры виртуальной реальности «Meta Quest 2». Наушники-вкладыши обещают чрезвычайно низкую задержку через USB. Они доступны только в США и стоят менее 100 долларов, но у них нет шумоподавления.

реклама

Soundcore VR P10 выпущен для Meta Quest 2

VR P10 имеет подключаемый USB-ключ. Однако за 100 долларов АНК нет.

Soundcore VR P10 — первые наушники-вкладыши, сертифицированные для гарнитуры виртуальной реальности «Meta Quest 2», а также для консолей и ПК с портом USB-C, таких как PlayStation 5 и функция Steam Deck. Они оснащены подключаемым приемником, который использует частоту 2,4 ГГц для обеспечения соединения с малой задержкой до 30 мс.

Другие игровые беспроводные наушники

В более дорогих игровых наушниках Razer Hammerhead HyperSpeed используется та же технология, хотя и с немного меньшей задержкой. Logitech G Fits — игровые наушники, которые в два раза дороже Soundcore VR P10, поддерживают шумоподавление в дополнение к сверхнизкому беспроводному соединению через приемник Lightspeed.

Если ключ не подключен, Soundcore VR P10 подключается к смартфону через Bluetooth. Пара также имеет двойное беспроводное соединение, позволяющее пользователям совершать и принимать звонки во время игры. Кроме того, доступны кодеки SBC и AAC, а ключ включает аудиокодек LC3. Согласно Soundcore, может поддерживаться несколько ключей.

Время автономной работы Soundcore VR P10 и цена

Влагозащищенные наушники-вкладыши имеют эллиптическую форму и большие 11-мм аудиодинамики. По данным Soundcore, наушники-вкладыши VR-P10 работают 6 часов без подзарядки. Ключ имеет сквозную конструкцию, поэтому Meta Quest 2 можно заряжать, не снимая подключаемое устройство.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Soundcore VR P10 доступны всего за 100 долларов в США, а это намного дешевле существующих альтернативных предложений. Но и здесь отсутствуют функции ANC и прозрачности, которые можно найти на Soundcore Liberty 4 TWS. Доступен только один вариант в белом/серебристом цвете. К сожалению, пока неизвестно, когда наушники поступят в Европу.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#meta quest 2 #soundcore vr p10
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Steam сообщила, что ежемесячное количество подключенных VR-гарнитур составило 3,4 миллиона единиц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
82
В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
94
VELLO анонсировала электровелосипед SUB с запасом хода 250 км и пиковой мощностью 600 Вт
2
В Китае массово появились видеокарты от не сотрудничающих с Nvidia и AMD производителей
9
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
14
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
20
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
22
Финансовый эксперт: скоро цена биткоина возрастёт до 2 миллионов долларов
18
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
27
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла, сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее, и в 2 раза дешевле
25
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
7
GeForce RTX 4090 не справилась с Gotham Knights – фрамрейт падает ниже 50 fps с лучами и DLSS
10
Новый концепт раскладного смартфона Motorola складывается по вертикали
1
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
48
Собянин пообещал запустить завод "Москвич" в декабре
5
Игровые студии уже обладают комплектами для разработки PS5 Pro
4
Геймеры превращаются в вымирающий вид – спрос на видеокарты и компьютерные игры резко снизился
7
Скидок нет, но вы держитесь – видеокарты NVIDIA и не думают дешеветь после релиза GeForce RTX 4090
4
Какой процессор лучше раскроет потенциал RTX 4090 — Ryzen 7 5800X против Core i9-12900K в тесте TPU
23
Энтузиаст протестировал самую быструю и большую видеокарту в мире GeForce RTX 4090 Colorful iGame
1

Популярные статьи

Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
130
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
62
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
26
6 необычных гоночных игр
11
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
58
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
14
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
10
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
16

Сейчас обсуждают

Александр Стрельцов
12:59
А интел для того чтобы скальпировать когда вместо припоя паста или покупать рамку когда гнёт я в хреново сокете.
После шлифовки крышки AMD Ryzen 9 7950X со снятием 0,8 мм металла температуры снизились на 5…6°C
Сева Шевченко
12:56
Зато у нас строят церкви по две в день и Ельцин-Центры.
Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 – на что способен БПЛА и когда он прибудет в РФ
32.50
12:54
в современных телефонах есть камеры....
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
Сева Шевченко
12:54
Кто бы мог подумать 30 лет назад, что Россия будет закупать вооружение у Ирана. Слава нашему вождю!
Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 – на что способен БПЛА и когда он прибудет в РФ
Megard
12:53
Интересная вещь, я думаю РФ разрешит его испытания на украинском полигоне.
В Иране показали новейший дрон-камикадзе Meraj-521 и ракеты средней дальности
Сева Шевченко
12:50
Она уже прилетела имхо. Как в анекдоте: Голос из радио: "Дорогие радиослушатели, сегодня к нам приезжает грузинский ансамбль "Кинжал в жо.... " "Ми уже приехали!"
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
Winssy
12:48
Это не бренд, это подделка.
В Китае массово появились видеокарты от не сотрудничающих с Nvidia и AMD производителей
TM1
12:46
Всё в чан с азотом
Как организовать охлаждение игрового компьютера
Taketon
12:45
А что мы должны увидеть из видео? Что без мыла длссного в 4к честных фпс болтается на грани? Это вообще НЕ нормально что ТОП видяхе в тестах ставят костыль вроде длсс для + фпс Или ты имеешь виду что ...
Gotham Knights достигают 60 кадров в секунду на быстром ПК
terenty79
12:40
в этой недоигре и так одни педики, мужеподобные независимые бабы, негры, инвалиды и тд. так что еще одним полупидером больше, не особо заметно.
Видео: релизный трейлер сезона «Затмение» сетевого шутера Apex Legends
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем