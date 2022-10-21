Anker выпустила беспроводные игровые наушники Soundcore VR P10.

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Компания Anker разработала наушники-вкладыши специально для гарнитуры виртуальной реальности «Meta Quest 2». Наушники-вкладыши обещают чрезвычайно низкую задержку через USB. Они доступны только в США и стоят менее 100 долларов, но у них нет шумоподавления.

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Soundcore VR P10 выпущен для Meta Quest 2

VR P10 имеет подключаемый USB-ключ. Однако за 100 долларов АНК нет.

Soundcore VR P10 — первые наушники-вкладыши, сертифицированные для гарнитуры виртуальной реальности «Meta Quest 2», а также для консолей и ПК с портом USB-C, таких как PlayStation 5 и функция Steam Deck. Они оснащены подключаемым приемником, который использует частоту 2,4 ГГц для обеспечения соединения с малой задержкой до 30 мс.

Другие игровые беспроводные наушники

В более дорогих игровых наушниках Razer Hammerhead HyperSpeed используется та же технология, хотя и с немного меньшей задержкой. Logitech G Fits — игровые наушники, которые в два раза дороже Soundcore VR P10, поддерживают шумоподавление в дополнение к сверхнизкому беспроводному соединению через приемник Lightspeed.

Если ключ не подключен, Soundcore VR P10 подключается к смартфону через Bluetooth. Пара также имеет двойное беспроводное соединение, позволяющее пользователям совершать и принимать звонки во время игры. Кроме того, доступны кодеки SBC и AAC, а ключ включает аудиокодек LC3. Согласно Soundcore, может поддерживаться несколько ключей.

Время автономной работы Soundcore VR P10 и цена

Влагозащищенные наушники-вкладыши имеют эллиптическую форму и большие 11-мм аудиодинамики. По данным Soundcore, наушники-вкладыши VR-P10 работают 6 часов без подзарядки. Ключ имеет сквозную конструкцию, поэтому Meta Quest 2 можно заряжать, не снимая подключаемое устройство.

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Soundcore VR P10 доступны всего за 100 долларов в США, а это намного дешевле существующих альтернативных предложений. Но и здесь отсутствуют функции ANC и прозрачности, которые можно найти на Soundcore Liberty 4 TWS. Доступен только один вариант в белом/серебристом цвете. К сожалению, пока неизвестно, когда наушники поступят в Европу.