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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
iPhone SE 2023 - дешевый телефон Apple с новым дизайном
Смартфон, который пока официально не анонсирован, должен получить более современный вид в следующей модели.
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Смартфоны Apple становятся все дороже и дороже, только самая дешевая модель в серии iPhone SE остается значительно ниже 1000 евро. В четвертом поколении iPhone SE, до сих пор официально не представленном американским концерном, похоже придется распрощаться со старым дизайном.

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Как сообщает сайт Frontpagetech, опубликованные ими изображения были созданы на основе анонимных подсказок, призванных раскрыть новый дизайн iPhone SE 4. 6,1-дюймовый дисплей аналогичен обычным моделям и устройствам Pro, по крайней мере, в их меньшей версии. Вместо ранее толстых краев сверху и снизу можно увидеть известный по iPhone 14 вырез, где расположились Face ID и селфи-камера.

Кнопка, которая раньше была такой типичной для iPhone, теперь также исчезает из SE, а это позволит использовать новый, больший размер дисплея. Разъем Lightning по-прежнему используется для питания. Камера задней панели напоминает iPhone XR, то есть значительно уменьшенную версию других моделей iPhone. Цвета, в которых можно будет увидеть новую модель: Product Red, Midnight Black и Starlight.

Когда устройства будут анонсированы или выпущены, не сообщается.

Недорогой вариант

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iPhone SE был представлен в 2016 году, визуально он основан на iPhone 5s. Оснащенная немного более старой технологией, чем нынешние флагманы, Apple впервые предложила более дешевую версию своего смартфона. Четыре года спустя было представлено второе поколение, адаптированное к более современным устройствам в своих увеличенных размерах. Текущее поколение появилось в марте 2022 года и продается до сих пор. Может именно поэтому кажется маловероятным, что четвертое поколение появится в следующем году.

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#iphone se 4 #новый apple
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