Roccat - бренд игровых аксессуаров Turtle Beach Corporation, недавно рассказал о выпуске новой клавиатуры. Компания Roccat описывает Vulcan II Max как самую быструю и красивую клавиатуру, которую когда-либо разрабатывала.
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Vulcan II Max следует за Vulcan II Mini, анонсированным в сентябре. Vulcan II Max – это впечатляющий современный дизайн с мягкой подставкой для рук и RGB-подсветкой.
Тонкая клавиатура с оптико-механическими переключателями
Новая клавиатура Vulcan II Max оснащена оптико-механическими переключателями Titan II, разработанными для сочетания высокой скорости оптического срабатывания с ощущением традиционного механического переключателя. Срок службы переключателей до 100 миллионов нажатий. В клавиатуре также используются первые в мире интеллектуальные переключатели с двумя светодиодами, которые подчеркивают функциональность дополнительной кнопки вторым светодиодом.
Переключатели Titan II на клавиатуре совместимы со многими колпачками клавиш с крестообразным креплением сторонних производителей. Это позволяет персонализировать свое устройство. Vulcan II Max также предлагает 24 многофункциональные кнопки и встроенную память, которая может храненить до четырех профилей. В дизайне также присутствуют такие элементы, как пластина из анодированного алюминия и специальные элементы управления мультимедиа. Vulcan II Max уже доступен по цене 229,99 евро.