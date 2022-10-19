Ранее в этом месяце стало известно, что YouTube изучает возможность сделать видео 4K и 8K доступными только для премиум-подписчиков. Однако теперь этот эксперимент объявлен оконченным.
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Несколько пользователей недавно сообщили, что больше не могут свободно смотреть контент YouTube с разрешением выше 1440p. Более высокие разрешения находились за платным доступом и требовали подписки YouTube Premium.
В Твиттере YouTube подтвердил, что этот эксперимент завершен. Теперь все пользователи смогут снова смотреть 4K-контент без подписки премиум-класса.
Однако возникает вопрос, как поступить. Почему эксперимент закончился? Что YouTube узнал из теста? Будут ли в ближайшее время более высокие разрешения навсегда привязаны к подписке на YouTube? Как насчет подписки YouTube Lite по более низкой ежемесячной цене для просмотра контента 4K?