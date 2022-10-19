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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Утечка о Samsung Galaxy S23 говорит о более ёмком аккумуляторе и небольших изменениях дизайна
Уже просочились подробные характеристики с небольшим обновлением, хотя Samsung официально представит Galaxy S23 только через несколько месяцев.
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С обычными Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra будет как минимум три новых версии, которые придут на смену смартфонам Galaxy S22. 

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Samsung Galaxy S23: Характеристики раскрыты

Официальная презентация Galaxy S23 от Samsung ожидается в феврале 2023 года. Однако в последнее время также ходили слухи о том, что сотовые телефоны будут представлены немного раньше, чтобы лучше позиционировать себя на фоне смартфонов Apple iPhone 14. Вот только эти слухи не подтвердились.

Подтвердилась информация по поводу предполагаемых характеристик нового смартфона. К примеру, появится новая камера на 50 МП, которая должна заметно улучшить качество снимков. Батарея Galaxy S23 будет немного больше, емкость аккумулятора составит 3900 мАч. Тем временем у Galaxy S22 батарея емкостью 3700 мАч. Как и ожидалось, используется Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который, как говорят, обладает высокой производительностью и эффективностью. 

Samsung Galaxy S23: Слегка измененный дизайн

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Samsung Galaxy S23 будет обладать незначительными обновлениями по сравнению с Galaxy S22 и Galaxy S21. Должна слегка измениться оптика, как у Galaxy S22 Ultra. Это обеспечит более презентабельный внешний вид и тонкий дизайн. Остается лишь надеяться, что Samsung не поднимет цены, как это сделала Apple с телефонами iPhone 14. С моделями Pixel 7 Google показала, что в этом нет абсолютной необходимости.

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#samsung galaxy s23
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