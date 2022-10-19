Камера на задней панели iPad также подверглась обновлению, теперь она может обладает разрешением 12 вместо 8 мегапикселей

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Apple скромно представила свой новый iPad. Планшет 10-го поколения по низкой цене визуально догоняет своих старших собратьев.

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iPad 2022 года красочный, он похож на iPad Air с новым 10,9-дюймовым дисплеем, вот только цвета выглядят насыщеннее. Можно выбрать синий, розовый, серебристый или желтый цвет iPad. Внутри находится испытанный чип Apple A14 Bionic, есть выбор между 64 или 256 ГБ памяти.

iPad 10-го поколения впервые с фронтальной камерой в ландшафтном формате

Настоящая новинка — сверхширокоугольная фронтальная камера на 12 мегапикселей. Впервые камера находится у края дисплея, а значит, что появилась возможность использовать устройство в альбомной ориентации. До сих пор планшеты Apple просто не могли таким похвастаться. Датчика Face ID теперь нет. Вместо него все еще есть датчик отпечатков пальцев. Touch ID теперь не в кнопке «Домой», а в кнопке питания, как на iPad Air и iPad mini.

Разъем Lightning также стал историей, который, как и ожидалось, должен уступить место USB-C. Радиомодуль 5G доступен опционально, но стандартом всегда является Wi-Fi 6.

Камера на задней панели iPad также подверглась обновлению, теперь она обладает разрешением 12 вместо 8 мегапикселей и поэтому по качеству близка к более крупным моделям.

Мощный скачок цен

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К сожалению, все это имеет гораздо более высокую цену, особенно в Европе. Раньше официально за iPad 9-го поколения в Apple Store приходилось платить 379 евро, но теперь производитель берет за него минимум 579 евро, то есть появилась надбавка в 200 евро. Новый планшет появиться в продаже в Apple Store с 26 октября.