AMD, видимо, реагирует на запуск Nvidia GeForce RTX 4080, потому что Radeon RX 6900 XT, ранее позиционируемая как флагманская видеокарта AMD, теперь доступна за 739 евро — и, следовательно, на 360 евро дешевле самой дешевой GeForce RTX 4000 на сегодняшний день.

В начале сентября AMD Radeon RX 6900 XT по-прежнему вряд ли была доступна менее чем за 1099 евро, но теперь в сравнении цен есть множество вариантов видеокарты менее чем за 800 евро. Asus TUF Gaming Radeon RX 6900 XT OC с тремя вентиляторами предлагается как самый дешевый вариант графического процессора за 739 евро, но также можно найти более необычные OEM-варианты менее чем за 800 евро.

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Например, Asus ROG Strix LC AMD Radeon RX 6900 XT 16G OC, использующая жидкостное охлаждение с RGB-радиатором, на данный момент стоит всего 799 евро, тогда как та же модель в начале сентября стоила около 1800 евро — цена будет такой. Менее чем за полтора месяца уменьшилась примерно на 1000 евро. Нетрудно увидеть причину такого огромного падения цен, поскольку в сентябре была представлена Nvidia GeForce RTX 4080, которая будет выпущена в ноябре по прейскуранту 1099 евро за более медленный вариант на 12 ГБ.

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Другие видеокарты AMD Radeon RX 6000 также значительно подешевели за последние несколько недель — например, Radeon RX 6950 XT в настоящее время стоит всего 899 евро вместо 1199 евро в начале сентября. Цена Radeon RX 6800 XT упала с 891 евро до 649 евро за тот же период. В среднем классе цены упали не так сильно, поскольку от Nvidia GeForce RTX 4060 до сих пор нет и следа, а вот Radeon RX 6700 XT теперь можно найти за 431 евро вместо 519 евро.