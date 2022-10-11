У Huawei есть складной смартфон-раскладушка в виде Huawei Pocket P50, и теперь сообщается, что компания готовится к скорому запуску новой модели в этой складной линейке.

Информатор из Китая заявил, что новая модель из серии Huawei P50 Pocket будет выпущена на китайский рынок к концу этого месяца. Тем не менее, компания еще не раскрыла ничего, связанного с этим новым телефоном.

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Согласно отчету, будущая модель смартфона будет оснащена 6,9-дюймовым внутренним дисплеем и не будет иметь внешнего экрана. Устройство будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 778G, который будет ограничен возможностью подключения 4G.

Что касается камеры, то на задней панели будет тройная камера, которая будет включать 40-мегапиксельный датчик основной камеры, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 32-мегапиксельный гиперспектральный объектив.

Если верить предыдущим сообщениям, то смартфон, скорее всего, будет называться Huawei P50 Pocket New и, как ожидается, будет стоить намного дешевле, чем оригинальная модель, поскольку компания стремится превзойти серию Samsung Galaxy Z Flip.

Цена будущего складного смартфона от Huawei может быть на 50% ниже, чем у его предшественника. Стартовая цена смартфона с 256 ГБ встроенной памяти может составлять 4999 юаней (695 долларов), но на данный момент это всего лишь предположение.

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Ходят слухи, что Samsung работает над бюджетным складным смартфоном в рамках своей серии Galaxy A, но, возможно, придется подождать пару лет, пока доступный складной смартфон Galaxy A-серии появится на рынке.