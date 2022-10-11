На данный момент известно, что серия Redmi Note 12 будет запущена в Китае к концу октября 2022 года.

Серия смартфонов Xiaomi Redmi Note очень популярна в Индии. В этой серии компания представила множество функций, впервые появившихся в этом сегменте. В настоящее время компания готовится к выпуску серии Redmi Note 12 на базе новейшего процессора MediaTek Dimensity 1080 SoC.

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Также предполагается, что компания будет выпускать две серии смартфонов Redmi в год. Серия Redmi Note 12 обеспечит значительный прирост производительности по сравнению с Redmi Note 10 Pro. Смартфоны серии Redmi Note известны не только функциями и производительностью, но и своей доступностью. Согласно утечке, модель начального уровня серии Redmi Note 12 будет стоить менее 12 000 рупий, и это, вероятно, один из самых доступных смартфонов Redmi с поддержкой 5G.

Модель серии Redmi Note 12 будет работать на SoC Dimensity 1080. Ожидается, что с учетом серии Redmi Note 11 Redmi Note 12 Pro+ станет флагманом серии Redmi Note 12.

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В серии Redmi Note 10 компания представила множество передовых функций, таких как OLED-дисплей с частотой 120 Гц, основная камера 108 Мп и поддержка сверхбыстрой зарядки. Точно так же ожидается, что серия Redmi Note 12 демократизирует некоторые функции, которые ограничены флагманскими и премиальными предложениями. Когда он придет в Индию? Хотя официального подтверждения запуска смартфонов серии Redmi Note 12 в Индии нет, устройства, скорее всего, появятся в Индии либо к концу 2022, либо к началу 2023 года.