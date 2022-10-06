Ноутбуки на базе процессоров Intel подвергаются риску, если применяется обновление Linux, поскольку дисплей ноутбука может быть физически поврежден.

К счастью, есть свежая версия ядра Linux с исправленной уязвимостью, связанной с GPU.

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Это один из тех ужасных сценариев, которых, конечно же, боятся владельцы ПК, и рассматриваемое обновление — это недавно выпущенная версия 5.19.12 ядра Linux.

К сожалению, ошибка в графическом драйвере — для интегрированных графических процессоров Intel — вызывает проблему последовательности питания, которая, как сообщает Phoronix в отчетах, проявляется в виде очень быстрых белых вспышек на экране. И, как уже упоминалось, они потенциально могут повредить панель, так что это очень серьезная аппаратная проблема, вызванная ошибкой программного обеспечения.

Действия были предприняты быстро, и разработчик ядра Linux Грег Кроа-Хартман незамедлительно выпустил Linux 5.19.13, в котором были отменены ошибочные исправления для графического драйвера Intel.

Сообщается, что проблема возникла только в некоторых дистрибутивах после обновления до ядра 5.19.12, а именно в Arch, Fedora и openSUSE Tumbleweed. Надеемся, что эти дистрибутивы быстро выпустят свежий релиз.

Судя по сообщениям пользователей, некоторые люди с графическими процессорами Intel в своих ноутбуках не пострадали от версии 5.19.12, но другие, безусловно, пострадали. Возможно, последние находятся в меньшинстве, что может быть фактором того, как этот монстр дожил до стабильной версии.

Это тревожная и редкая ошибка для Linux, конечно, учитывая возможный ущерб, который может быть нанесен. Разбитый дисплей ноутбука — неприятное несчастье, и его не так просто или дешево починить.

Владельцы ноутбуков Intel, которые, по-видимому, не столкнулись с проблемой после установки 5.19.12, все равно должны стремиться обновиться до 5.19.13, просто на всякий случай.

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Не забывайте, что это также может быть проблемой для тех, кто использует графический процессор Nvidia и процессор Intel с технологией Optimus, поскольку он разумно использует как дискретную, так и интегрированную графику соответственно, а это означает, что с последним, ужасный мигающий экран может проявится.