Эта компактная карта мощностью 30 Вт предназначена для нетребовательных задач «цифрового офиса».

Согласно отчету, опубликованному на PC Watch, китайский стартап по производству графических процессоров Moore Threads сделал очень важный шаг, выпустив свои первые видеокарты.

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Новая видеокарта MTT S10 указана на Taobao, китайском розничном сайте по цене 800 китайских юаней, отметил источник, но не предоставил никаких ссылок на продавца.

Moore Threads — особенно интересный китайский стартап, поскольку он хорошо финансируется и нацелен на рынок «полнофункциональных» отечественных графических процессоров. Более того, его основная инженерная команда якобы состоит из бывших сотрудников Nvidia. И наоборот, китайский конкурент MetaX Tech, как говорят, в основном укомплектован инженерами, имеющими предыдущий опыт работы в AMD.

Moore Threads не боится анонсировать продукты, но пока эта видеокарта MTT S10, похоже, первая, которая действительно поступила в продажу. Еще в марте Moore Threads анонсировала MTT S60 для настольных ПК и MTT S2000 для рынков серверов. С тех пор ни один из этих продуктов не появлялся, но теперь, когда появился маленький MTT S10, вскоре можно будет увидеть некоторые независимые сторонние мнения о возможностях и производительности базовой графической архитектуры MUSA.

Moore Threads MTT S10 — дискретный графический процессор с низким энергопотреблением, который вряд ли войдет в список лучших игровых графических процессоров. Согласно страницам продукта на официальном веб-сайте, MTT S10 предназначен для рабочих нагрузок «цифрового офиса». Он имеет небольшой размер и низкое энергопотребление. Тем не менее, он по-прежнему поддерживает несколько API-интерфейсов 3D-графики, таких как OpenGL, OpenGL ES и Vulkan, а также ускоряет работу WebGL в Интернете. Процессор также привлекателен для 2D благодаря поддержке вывода HDMI 2.1 на мониторы 4K 60 Гц, ускоренной поддержке видеокодеков AV1, H.265 и H.264 и проведению видеоконференций.

Все, что известно о MTT S10, это то, что он: использует 12-нм архитектуру MUSA для широкой поддержки 3D, 2D и кодеков; его TDP всего 30 Вт; частота графического процессора составляет 1 ГГц; он использует память LPDDR4; имеет интерфейс PCIe 3.0 x8; изображенная плата половинной высоты оснащена только одним портом HDMI 2.1 и одним разъемом D-Sub VGA. К сожалению, нет информации ни про квоту ядер графического процессора MTT S10, ни про предполагаемую производительность в TFLOPS, ни даже про объем видеопамяти.

Помните, что Moore Threads позиционирует MTT S60 как универсальное устройство, достаточное для создания контента и игр на ПК. Это было продемонстрировано при запуске, играя в League of Legends с различными улучшенными графическими функциями и примененными фильтрами. Недавно выпущенный MTT S10 может предложить только половину ядер графического процессора и видеопамяти.

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Сообщается, что MTT S10 на Taobao будет стоить 800 китайских юаней, что эквивалентно примерно 112 долларам или 100 фунтам стерлингов.