Samsung One UI 7 может реализовать поддержку спутниковой связи, а это позволит пользователям отправлять сообщения даже без сотовой связи.

Мы ждали, когда спутниковая связь появится на телефонах Android после того, как Apple добавила ее в iPhone 14 в сентябре 2022 года, и есть признаки того, что некоторые телефоны Samsung Galaxy могут получить это обновление в ближайшем будущем.

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Анализ кода командой Android Authority выявил ссылки на «спутниковый режим» и «экстренные текстовые сообщения через спутник» в приложениях «Экстренный вызов — SOS», «Сообщения» и «Телефон», которые разрабатывает Samsung, что кажется довольно существенным намеком.

Мы не знаем, когда код может быть активирован или какие телефоны смогут общаться со спутниками, но похоже, что запуск уже не за горами.

Неудивительно, что эта функция действительно появится: Samsung не захочет отставать от Apple ни в одной категории функций, а о наличии спутниковой связи в последних двух флагманах Galaxy ходят многочисленные слухи, хотя пока она не реализована.

В октябре прошлого года Пак Ён Ин из Samsung обещал двустороннюю спутниковую связь для телефонов Galaxy в 2024 году, но она не появилась в серии Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy Z Fold 6 или Samsung Galaxy Z Flip 6.

Возможно, обновление программного обеспечения разблокирует функциональность на некоторых или всех этих устройствах. Возможно, даже будет функция, которая превзойдет предложение iPhone: спутниковые сообщения в любом приложении, не только для экстренной связи. Пропускной способности не хватит, чтобы смотреть Netflix в глуши, но вы, по крайней мере, сможете послать сигнал любимому человеку, который остался дома, если вы заблудитесь.

Спутниковые опции появились на телефонах Google Pixel, хотя на самом деле они пока ничего не делают. Все это указывает на то, что спутниковые сообщения для Android-смартфонов, включая телефоны Galaxy, появятся в ближайшие несколько месяцев.