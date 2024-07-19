Проблемы с контролем качества задержали выпуск Galaxy Buds 3 Pro. Корейские клиенты сообщают о таких проблемах, как неплотная посадка наушников, потертости на корпусе и следы синей краски на наушниках. Samsung отложила поставки наушников в США до конца августа.

Наряду с Galaxy Z Fold 6, Flip 6 и Galaxy Watch 7, Samsung также представила свои новейшие флагманские наушники — Galaxy Buds 3 Pro на своем мероприятии Unpacked 10 июля. Как и на другие устройства, компания начала принимать предварительные заказы на наушники сразу после мероприятия, а розничная доступность была запланирована на 26 июля. Однако проблемы с контролем качества вынудили корейского гиганта отложить запуск Galaxy Buds 3 Pro и отложить поставки предварительных заказов.

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Galaxy Buds 3 Pro поступили в продажу в Южной Корее в начале этой недели. Но вскоре появились сообщения о проблемах с контролем качества, таких как неплотное прилегание вкладышей, пятна синего цвета, ослабленные петли корпуса, потертости или царапины на крышке корпуса, неплотное прилегание вкладышей внутри корпуса и т. д. Судя по всему, проблемы касаются только белых Buds 3 Pro, серебристые устройства данные проблемы не затронули.

Пользователь Reddit сообщает о получении письма от Samsung с требованием прекратить продажу Galaxy Buds 3 Pro. Эти проблемы, по-видимому, возникают из-за плохих проверок контроля качества Samsung. Корейский форум сообщества также заполнен жалобами пользователей, а один из клиентов утверждает, что компания улучшит контроль качества и вернет наушники в продажу 24 июля.

Корейские клиенты, которые уже получили свои наушники Buds 3 Pro, могут отнести их в ближайший сервисный центр для замены, если у них возникнут проблемы.

В США и на других рынках Samsung, похоже, отодвинули дату запуска Galaxy Buds 3 Pro и (некоторые) поставки по предзаказу на месяц. Если ваши наушники все еще ожидают поставки в июле, обязательно тщательно проверьте их по прибытии, чтобы убедиться в отсутствии проблем с контролем качества.

В своем магазине в США компания теперь выставляет Buds 3 Pro на доставку в конце августа, через месяц после даты запуска. Наушники также больше не продаются на Amazon, а Best Buy прекратил принимать на них предварительные заказы.

Buds 3 не затронуты какими-либо проблемами контроля качества и по-прежнему заявлены для поставки до дня их запуска - 24 июля. Первые покупатели Galaxy Buds 3 Pro обнаружили, что амбушюры легко рвутся при их снятии. Однако эта задержка со стороны Samsung, по-видимому, не связана с этой проблемой.