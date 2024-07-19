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Лимонова Оксана
Xbox Live возобновил работу после серьезного сбоя
Платформа Xbox от Microsoft вышла из строя в четверг вечером и многие игроки не смогли войти в систему или подключиться к онлайн-играм.

Масштабный сбой Xbox Live, длившийся несколько часов, теперь устранен. Проблема не позволяла игрокам входить в свои учетные записи и загружать или играть в онлайн-игры. 

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Ранее Xbox подтвердила, что на своей странице статуса по состоянию на 6:57 вечера по восточному времени произошел «серьезный» сбой Xbox Live, предупредив игроков, что у них могут возникнуть проблемы со входом в свои профили или отключение. В 8:20 вечера по восточному времени Xbox также сообщила, что сбой затронул Xbox Store и подписки.

У игроков, которые могли войти в свои учетные записи на консолях, сетевые игры не подключались и отображали ошибки входа в Xbox, в то время как другие люди сообщали о проблемах с такими функциями, как удаленная игра.

Microsoft также имеет дело с парой других проблем, на первый взгляд не связанных с этим сбоев. Компания сообщила о проблемах с «множеством служб Azure в центральном регионе США» примерно в 5:56 вечера по восточному времени в четверг. Тысячи машин Windows также столкнулись с проблемой синего экрана смерти (BSOD) по состоянию на утро пятницы, из-за которой некоторые банки, авиакомпании и вещатели по всему миру вышли из строя.

Этому сбою предшествовал другой сбой, произошедший ранее в этом месяце, из-за которого пользователи не могли играть в онлайн-игры и который продолжался несколько часов .

#xbox #новости игр #новости игровой индустрии #сбой xbox
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