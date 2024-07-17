Компания Canon официально представила EOS R1 — беззеркальную камеру с 24-мегапиксельной многослойной CMOS-матрицей.

Canon официально выпустила свою флагманскую полнокадровую камеру, предназначенную для профессионалов - EOS R1. Как и было обещано в объявлении о разработке в мае, камера построена на базе процессора DIGIC X и недавно разработанного процессора обработки изображений под названием DIGIC Accelerator. Теперь мы знаем, что они объединены с многослойным 24,2-мегапиксельным датчиком с задней подсветкой. Canon заявляет, что прирост скорости считывания «практически устраняет» скользящий затвор, при этом EOS R1 обеспечивает непрерывную съемку со скоростью 40 кадров в секунду с использованием электронного затвора (изображения RAW с полным разрешением и полной автофокусировкой). Камера снимает со скоростью до 12 кадров в секунду при использовании механического затвора.

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По словам Canon, EOS R1 обеспечивает «автофокусировку следующего уровня» с новой технологией отслеживания объекта, позволяющей вам сохранять фокус на объекте, даже если он ненадолго заслонен во время съемки. Компания заявляет, что новая технология фокусировки выбирает объекты в соответствии с движением и другими факторами, «поэтому вы всегда получаете отличный снимок действия». EOS R1 оснащена более продвинутой версией Eye Control AF, представленной в EOS R3. Система позволяет вам перемещать область автофокусировки туда, куда вы смотрите в видоискателе, и эта функция улучшена, поскольку OLED EVF теперь больше (0,9x против 0,76x) и имеет более высокое разрешение (9,44 млн точек против 5,76 млн точек).

Что касается видео, EOS R1 может записывать видео 6K/60p RAW, 4K/120p (pixel binned) и 4K/60p (oversampling), используя всю ширину сенсора. В отличие от EOS R3, новая флагманская камера может снимать Canon C-Log2. Чтобы справиться с высокой скоростью передачи данных, R1 может похвастаться двумя слотами для карт CFexpress Type B. Также имеется полноразмерный порт HDMI.

Поставки Canon EOS R1 начнутся в ноябре по цене 6300 долларов США.