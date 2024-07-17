YouTube Music анонсировал две новые функции для улучшения пользовательского опыта: звуковой поиск и разговорное радио.

Еще в марте сообщали, что YouTube Music тестирует функцию поиска по звуку, которая позволит вам находить музыку, напевая или наигрывая ее. Новинка появилась у некоторых пользователей в мае, прежде чем Google, похоже, откатила ее назад – ну, теперь она наконец-то доступна для всех на iOS и Android.

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Точность функции, конечно, будет зависеть от того, насколько хорошо вы можете пропеть или сыграть мелодию, хотя «поиск по звуку» и умен, он не настолько совершенен, чтобы распознать выдаваемую пользователем версию.

Но если система распознавания звука найдет совпадение, она сделает это очень быстро и предоставит вам ключевую информацию, включая название песни и ее исполнителя, год и статус загрузки.

Чтобы активировать звуковой поиск, просто нажмите на увеличительное стекло в правом верхнем углу приложения YouTube Music. Откроется значок звуковой волны, и если вы нажмете на него, вы получите страницу поиска на весь экран. Теперь все, что вам нужно сделать, это напеть хит и надеяться, что YouTube Music сможет понять, что это за мелодия.

Это не единственная новая функция, которая появится в YouTube Music. Сейчас сервис официально тестирует функцию радио, созданную искусственным интеллектом, для подписчиков премиум-класса из США.

Развертывание было замечено в начале этого месяца для очень немногих избранных, но теперь, похоже, оно развертывается более широко для платных подписчиков. Функция работает, принимая текстовые или голосовые подсказки, а затем создавая на их основе индивидуальный, персонализированный выбор музыки.

Новая функция может стать полезным инструментом в борьбе за лучшие сервисы потоковой передачи музыки, поскольку все сервисы имеют примерно одинаковый каталог и взимают примерно одинаковую плату за свои премиум-продукты, музыкальные стримеры все больше дифференцируют себя на основе функций.

Если вы используете такую функцию, как радиостанции с искусственным интеллектом от Google, музыкальное предложение YouTube станет гораздо более привлекательным. Сервис особенно хорош для «слушателей, которые хотят оставить позади популярную музыку и отдать предпочтение малоизвестным исполнителям».