Даже если у вас телефон на базе KaiOS 3.0, вы сможете использовать WhatsApp, только если вы в системе до 25 июня 2024 года.

Пользователь Reddit сообщил, что WhatsApp больше не работает на устройстве под управлением KaiOS 2.5.4. Пользователь поделился тем, что WhatsApp перестал работать на его Nokia 6300 4G (версия WhatsApp: 2.2329.13, версия KaiOS: 2.5.4). Несмотря на попытки сбросить настройки телефона и переустановить приложение, проблема осталась.

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Он не смог войти в WhatsApp после установки версии 2.2329.13, столкнувшись с сообщением об ошибке «Что-то пошло не так» без дополнительных подробностей. Эта проблема в основном затронула новых пользователей, в то время как уже вошедшие в систему могли продолжать использовать приложение.

Другой пользователь опубликовал скриншот из службы поддержки KaiOS, в котором говорится, что пользователи, вошедшие в систему до 25 июня 2024 года, могут использовать WhatsApp до начала 2025 года. Однако WhatsApp больше не будет предоставлять обновления или обслуживание для KaiOS.3. Приложение было удалено из магазина KaiOS и не может быть загружено или установлено. Обновление заявления о несовместимости WhatsApp будет размещено на официальном сайте, а время восстановления будет определено.

Хотя WhatsApp не опубликовала официального заявления по этому поводу, на странице поддержки KaiOS подтверждено, что устройства, приобретенные и активированные до 25 июня 2024 года, на которых уже выполнен вход в WhatsApp, будут работать до начала 2025 года.

WhatsApp прекратит работу на кнопочных телефонах и это изменение затронет следующие модели:

JioPhone

JioPhone 2

Nokia 800 прочный

Nokia 2720 раскладушка

Nokia 2760 раскладушка

Nokia 2780 раскладушка

Nokia 6300 4G

Nokia 8000 4G

Nokia 8110 4G

WhatsApp также недоступен на KaiOS 3.0, продолжать пользоваться им до февраля 2025 года смогут только те пользователи, которые уже вошли в систему.

В том же недавнем отчете говорится, что WhatsApp скоро перестанет работать на 35 старых моделях смартфонов от ведущих брендов, таких как Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple.