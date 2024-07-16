Пользователь Reddit сообщил, что WhatsApp больше не работает на устройстве под управлением KaiOS 2.5.4. Пользователь поделился тем, что WhatsApp перестал работать на его Nokia 6300 4G (версия WhatsApp: 2.2329.13, версия KaiOS: 2.5.4). Несмотря на попытки сбросить настройки телефона и переустановить приложение, проблема осталась.
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Он не смог войти в WhatsApp после установки версии 2.2329.13, столкнувшись с сообщением об ошибке «Что-то пошло не так» без дополнительных подробностей. Эта проблема в основном затронула новых пользователей, в то время как уже вошедшие в систему могли продолжать использовать приложение.
Другой пользователь опубликовал скриншот из службы поддержки KaiOS, в котором говорится, что пользователи, вошедшие в систему до 25 июня 2024 года, могут использовать WhatsApp до начала 2025 года. Однако WhatsApp больше не будет предоставлять обновления или обслуживание для KaiOS.3. Приложение было удалено из магазина KaiOS и не может быть загружено или установлено. Обновление заявления о несовместимости WhatsApp будет размещено на официальном сайте, а время восстановления будет определено.
Хотя WhatsApp не опубликовала официального заявления по этому поводу, на странице поддержки KaiOS подтверждено, что устройства, приобретенные и активированные до 25 июня 2024 года, на которых уже выполнен вход в WhatsApp, будут работать до начала 2025 года.
WhatsApp прекратит работу на кнопочных телефонах и это изменение затронет следующие модели:
- JioPhone
- JioPhone 2
- Nokia 800 прочный
- Nokia 2720 раскладушка
- Nokia 2760 раскладушка
- Nokia 2780 раскладушка
- Nokia 6300 4G
- Nokia 8000 4G
- Nokia 8110 4G
WhatsApp также недоступен на KaiOS 3.0, продолжать пользоваться им до февраля 2025 года смогут только те пользователи, которые уже вошли в систему.
В том же недавнем отчете говорится, что WhatsApp скоро перестанет работать на 35 старых моделях смартфонов от ведущих брендов, таких как Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple.