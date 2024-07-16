Samsung представила Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition на своем сайте для рынка Гонконга.

Всего через несколько дней после анонса Galaxy Z Flip 6, Samsung представила специальную версию телефона для всех поклонников Дораэмона. Южнокорейская фирма выпустила Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition в Гонконге.

Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition представлен в Гонконге

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Samsung представила Galaxy Z Flip 6 Doraemon Special Edition на своем веб-сайте для рынка Гонконга. Телефон уже доступен для предварительного заказа. Компания сообщила, что выпустит всего 800 единиц этой специальной версии, и они будут продаваться в порядке живой очереди. Его цена составляет 10 698 гонконгских долларов (около 1370 долларов США).

Данная версия устройства поставляется в коробке, в которую входит следующее:

Подставка для телефона Doraemon Special Edition Чехол для костюма Doraemon Special Edition

Специальный магнит позволяет телефону стоять в любом месте коробки. Устройство поставляется со специальной предустановленной темой Doraemon, а также включает соответствующую графику для анимации открытия (100% Friends-Calling Bell), экрана блокировки, домашнего экрана и значков приложений. Те, кто оформит предварительный заказ телефона сегодня, могут получить сумку-тоут Doraemon Special Edition в качестве бесплатного подарка.

В стоимость предварительных заказов также входит бесплатный годовой план защиты устройств Samsung Care+ и зарядное устройство USB PD мощностью 65 Вт.